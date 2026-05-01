Карла III встретили в США с перевернутым флагом Великобритании

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Расположение полос на стяге не соответствовало геральдическим требованиям.

Как в США встретили короля Великобритании Карла III

Британского монарха Карла III встретили в США с перевернутым флагом королевства. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Король с супругой Камиллой в рамках визита в Штаты прибыл на Арлингтонское национальное кладбище. Ему салютовали и исполнили гимны двух стран, однако государственный символ Великобритании оказался перевернут.

При правильном расположении британского флага в той его части, которая находится ближе к флагштоку, широкая белая полоса перекрывает красную. На флаге же, который держал американский солдат, красная полоса находилась над белой.

Это не первая досадная оплошность американской стороны в ходе приема короля. Ранее президент США Дональд Трамп нарушил монарший протокол во время визита Карла III в Белый дом.

Тогда американский лидер дружески похлопал его по плечу. Этикет предписывает не допускать физического контакта с членами королевской семьи без их инициативы.

