Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов, врезавшись в автокран

Украинский поезд, ехавший из Киева в Ужгород, сошел с рельсов во Львовской области, врезавшись в автокран. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

В результате аварии погиб машинист. Водитель автокрана чудом выжил. Тяжелые травмы получил помощник машиниста, пассажиры не пострадали.

Столкновение произошло при пересечении железнодорожного переезда в район села Любинцы.

На месте аварии работают медики и другие экстренные службы. Как пояснили в Украинских железных дорогах, авария на переезде произошла из-за нарушения правил дорожного движения шофером автокрана. Он проигнорировал запрещающие сигналы.

Погибший машинист — бывший боевик Вооруженных сил Украины. Глава железнодорожной компании заявил, что будет всеми силами добиваться «максимально жесткого и показательного наказания» для водителя автокрана.

