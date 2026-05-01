Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов, врезавшись в автокран
Машинист погиб, водитель машины чудом выжил.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Украинский поезд, ехавший из Киева в Ужгород, сошел с рельсов во Львовской области, врезавшись в автокран. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
В результате аварии погиб машинист. Водитель автокрана чудом выжил. Тяжелые травмы получил помощник машиниста, пассажиры не пострадали.
Столкновение произошло при пересечении железнодорожного переезда в район села Любинцы.
На месте аварии работают медики и другие экстренные службы. Как пояснили в Украинских железных дорогах, авария на переезде произошла из-за нарушения правил дорожного движения шофером автокрана. Он проигнорировал запрещающие сигналы.
Погибший машинист — бывший боевик Вооруженных сил Украины. Глава железнодорожной компании заявил, что будет всеми силами добиваться «максимально жесткого и показательного наказания» для водителя автокрана.
В начале апреля в России в Ульяновской области произошла авария с участием поезда Москва — Челябинск.
25%
