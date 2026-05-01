Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов, врезавшись в автокран

|
Сергей Добровинский
Машинист погиб, водитель машины чудом выжил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинский поезд, ехавший из Киева в Ужгород, сошел с рельсов во Львовской области, врезавшись в автокран. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

В результате аварии погиб машинист. Водитель автокрана чудом выжил. Тяжелые травмы получил помощник машиниста, пассажиры не пострадали.

Столкновение произошло при пересечении железнодорожного переезда в район села Любинцы. 

На месте аварии работают медики и другие экстренные службы. Как пояснили в Украинских железных дорогах, авария на переезде произошла из-за нарушения правил дорожного движения шофером автокрана. Он проигнорировал запрещающие сигналы.

Погибший машинист — бывший боевик Вооруженных сил Украины. Глава железнодорожной компании заявил, что будет всеми силами добиваться «максимально жесткого и показательного наказания» для водителя автокрана.

В начале апреля в России в Ульяновской области произошла авария с участием поезда Москва — Челябинск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

10:40
Врач объяснил, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
10:26
Клоун, а не дипломат: Кае Каллас посоветовали сменить профессию
10:18
Надоели шашлыки? Чем заменить привычный выезд на природу в майские праздники
10:10
Мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера
10:00
Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда
9:35
Сейчас читают

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео