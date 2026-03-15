Федот Ветронос: что можно и нельзя делать 15 марта 2026 года

Народный праздник «Федот Ветронос» посвящен святому мученику — епископу Феодоту Киринейскому.

Кто такой Феодот Киринейский

Святой жил в III–IV веках на Кипре и обратил в христианскую веру множество язычников. За свои труды был рукоположен в епископы города Киринии.

Во время религиозных гонений продолжил проповедовать христианство, за что по решению киприотского наместника был схвачен и приведен на суд. За то, что Феодот не отказался от веры, его жестоко избили, подвесили на дереве, строгали острыми орудиями и бросили в тюрьму. Тяжелые пытки не изменили решения Феодота Киринейского. Спустя несколько дней по-прежнему отказался отречься от Христа.

Тогда мучения продолжили: святого сначала положили на железные решетки, под которыми развели костер, а затем вбили в ноги гвозди и заставили ходить. Все страдания Феодот Киринейский смиренно вытерпел, заставив многих свидетелей уверовать во Христа. Пытки прекратили, святого посадили в тюрьму, где он пребывал до решения императора Константина Великого освободить всех томящихся за решеткой христиан. Феодот вернулся в родной город, продолжил службу и через два года умер.

15 марта — Федот Ветронос

Феодота Киринейского прозвали Федотом Ветроносом. Он получил такое название из-за того, что 15 марта обычно дуют сильные ветра.

В народе говорили: «Федот Ветронос — везде сует свой нос», «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает», «Федот злой — не быть с травой», «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Другие названия праздника: «Федот — снежный занос», «Федот вешний», «Ветры-вихровеи».

Существовало поверье, что на Федота все подземные ключи и ручьи закипают и выливаются на землю последней оттепелью. А если вместо оттепели 15 марта выдался морозным, то произносили известную фразу: «Федот, да не тот».

Что можно делать 15 марта

По традиции в день памяти Феодота Киринейского нужно начинать работать с рассадой. Советуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея.

Известно, что 15 марта можно задобрить Домовенка в своем жилище. Для этого нужно приобрести красную герань и поставить ее на окно в гостиной. Сдачу за купленный цветок обязательно оставьте продавцу. Это принесет в дом достаток.

Что нельзя делать на Федота Ветроноса

Древние обычаи гласят, что на Федота Ветроноса вообще нельзя выходить из дома. Якобы дух ветра способен навсегда унести человека за собой. Для этого он сбросит на голову жертвы сосульку, повалит дерево или устроит еще какую-нибудь «случайность».

Также не стоит заниматься 15 марта рукоделием. Особенно это касается штопки одежды. Считается, что таким образом можно «зашить» счастье и достаток.

Запрещено поднимать на улице деньги или подбирать забытые кем-то вещи. Все это приведет вас к нищете. Кроме того, нужно покупать вещи 15 марта. Они не прослужат долго и порвутся, либо их попросту украдут.

День Феодота Киринейского часто приходится на время Великого Поста. Поэтому крайне желательно воздерживаться от ссор, скандалов, нецензурных выражений и дурных мыслей.

Народные приметы на 15 марта