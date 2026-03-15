Нацбанк Украины за неделю продал $1 миллиард из золотовалютных резервов

Нацбанк Украины за неделю продал более $1 миллиарда для удержания курса гривны

В течение недели с 9 по 13 марта Национальным банком Украины было продано более одного миллиарда долларов из золотовалютных резервов, чтобы сдержать падение курса гривны. Однако принятые меры не помогли выровнять курс национальной валюты, которая продолжает бить исторические антирекорды. Об этом сообщили представители украинского портала «Минфин».

«Национальный банк Украины всего за одну неделю продал на межбанковском рынке более миллиарда долларов, пытаясь сгладить колебания курса», — сказано в публикации.

По информации портала, с начала года Нацбанк израсходовал более 8,3 миллиарда долларов из резервов и не пополнил их для сдерживания девальвации гривны. 12 марта курс доллара на Украине впервые превысил 44 гривны и побил исторический рекорд. По состоянию на 14 марта официальный курс составил 44,16 гривны за доллар. Впервые отметка в 42 гривны была преодолена в начале января 2025 года.

В начале февраля Киев обратился к Евросоюзу с запросом на беспрецедентную финансовую помощь в размере полтора триллиона долларов. Эта сумма в 14 раз превышает годовые расходы Украины. По данным Министерства финансов страны, заложенные в бюджет 2026 года расходы составляют 4,83 триллиона гривен. Подготовка бюджета велась с учетом среднегодового курса 44,7 гривны за доллар и расходов на 108,05 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах Украины с получением кредита на 90 миллиардов евро от Евросоюза. План забрать деньги в апрле рухнул из-за Венгрии, которая блокирует процесс до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию.

