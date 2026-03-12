Гарантий нет: почему Киев может не получить кредит от Евросоюза

Киеву не гарантировали выдачу кредита от Евросоюза к апрелю

Киевский режим может не получить кредит на 90 миллиардов евро к началу следующего месяца. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, пишут РИА Новости.

«Украине кредит необходим к апрелю, и поэтому это сейчас срочно, нам важно получить этот кредит. Но у нас нет никакой новой информации о возможных гибких вариантах. Это не исключено», — сказала она.

При этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что Украине предоставят денежные средства, несмотря на заявления Будапешта. По его словам, Евросоюзу осталось урегулировать вопросы по положению семилетнего бюджетного плана.

В декабре 2025 года Евросоюз одобрил выдачу Киеву кредита на 2026–2027 года. Средства должны были привлечь за счет займов под гарантии общего бюджета ЕС, а не за счет замороженных российских активов, как предполагалось ранее.

Однако процесс полного согласования затянулся из-за того, что Венгрия блокирует выделение денежных средств до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт приостановил транзит ценных грузов на Украину до запуска нефтепровода. Об этом писал 5-tv.ru.

