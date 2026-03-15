Минфин установил лимит по социальным налоговым вычетам в 150 тысяч рублей

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Право получить такую выплату имеют россияне, которые работают официально и платят НДФЛ.

Какой лимит социальных налоговых вычетов в 2026 году

Минфин установил лимит по социальным налоговым вычетам в 2026 году в ₽150 тысяч

Общий лимит по социальным налоговым вычетам при расходах на лечение, спорт и обучение составит 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в Министерстве финансов Россиии (Минфин РФ), сообщило агентство РИА Новости.

«Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 000 рублей», — сказано в материале.

Отмечается, что даже при одновременных тратах на спорт, медицину или образование превысить установленную сумму выплат нельзя.

В ведомстве напомнили: чтобы получить вычет в конце года, необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства. К заявлению нужно приложить копии документов, подтверждающих право на выплату. В целом право на такие вычеты имеют россияне, которые официально трудоустроены и ежемесячно платят налог по ставке 13%.

Ранее 5-tv.ru писал, что ежегодная индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению пройдет в России с 1 апреля 2026 года. Выплаты увеличат на 6,8% у порядка 4,3 миллиона граждан. Это коснется тех, кто относится к наиболее незащищенным категориям: не имеет достаточного страхового стажа либо получает средства по особым основаниям.

