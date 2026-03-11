Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит

Life.ru: миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля

Ежегодная индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению пройдет в России с 1 апреля 2026 года. О деталях предстоящих изменений Life.ru рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Выплаты увеличатся на 6,8% у порядка 4,3 миллиона граждан. Это коснется тех, кто относится к наиболее незащищенным категориям: не имеет достаточного страхового стажа либо получает средства по особым основаниям.

Повышение произойдет автоматически, обращаться с заявлениями в Социальный фонд не потребуется. Проиндексированные суммы поступят получателям уже в апреле.

Кому добавят выплаты

С 1 апреля на 6,8% вырастут социальные пенсии. Их получают граждане, у которых отсутствует или не хватает страхового стажа для назначения страховой пенсии.

В эту категорию входят люди с инвалидностью, дети-инвалиды, несовершеннолетние, потерявшие кормильца, представители малочисленных народов Севера, а также пожилые россияне, достигшие пенсионного возраста, но не накопившие необходимого стажа.

На этот же процент повысятся пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Их получателями являются военнослужащие-срочники и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, лица, пострадавшие от радиационных катастроф, космонавты и летчики-испытатели.

Какими станут выплаты после индексации

Средний размер социальной пенсии после повышения достигнет примерно 16,6 тысячи рублей в 2026 году. По категориям получателей выплаты изменяться следующим образом:

до 9 424 рублей — социальная пенсия по старости, инвалидности II группы (за исключением инвалидов с детства), а также по случаю потери кормильца при утрате одного родителя;

до 18 800 рублей — пенсия по инвалидности I группы, инвалидам с детства II группы, детям, оставшимся без обоих родителей, и детям, чьи родители неизвестны;

до 22 600 рублей — детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы;

до 8 000 рублей — инвалидам III группы.

Если после проведения индексации доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, ему будет назначена социальная доплата. Федеральный ПМ на 2026 год установлен в размере 16 288 рублей.

Что еще произошло с пенсиями в 2026 году

Страховые пенсии были проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%. Повышение затронуло как неработающих, так и работающих пенсионеров.

С января стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости после январского повышения находится на уровне около 27 тысяч рублей.

С 1 февраля на 6,8% были увеличены ежемесячные денежные выплаты ветеранам, инвалидам и другим категориям льготников.

Военные пенсии вырастут с 1 октября 2026 года — денежное довольствие, используемое для их расчета, повысится на 4%.

Все перерасчеты проводятся Социальным фондом в беззаявительном порядке. Актуальную информацию о размере выплат можно проверить через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе фонда.

