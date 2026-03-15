Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпиады

Украинские спортсмены уже бойкотировали открытие Игр, а теперь приняли решение не присутствовать и на финальном мероприятии.

Украина бойкотирует закрытие Паралимпиады

Сборная Украины пропустит церемонию закрытия Паралимпийских игр в итальянской Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил Национальный паралимпийский комитет Украины.

Причиной бойкота стало участие в мероприятии российских и белорусских спортсменов, которые выступают на Играх с национальной символикой. Украинская делегация также не присутствовала на церемонии открытия соревнований.

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет 15 марта. В соревнованиях приняли участие шесть российских спортсменов, завоевавших девять наград: пять золотых, одна серебряная и две бронзовые.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать под своими флагами. На Генеральной Ассамблее в Сеуле участники проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России. Ранее сообщалось, что все шесть российских атлетов допустили на церемонию закрытия.

 

Ранее глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявлял, что организация не имеет законных оснований не допускать Россию и Белоруссию до участия в Играх.

Он выразил сожаление в связи с решением украинской делегации бойкотировать церемонию, но подчеркнул, что МПК уважает этот выбор и не будет вводить санкции против Украины.

Ранее российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх в Италии.

