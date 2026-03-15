Российские прыгуны на батуте впервые за пять лет выступят на чемпионате Европы

Дарья Бруданова
Страну представят 52 атлета.

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Российские прыгуны на батуте впервые с 2021 года выступят на чемпионате Европы, который пройдет в следующем месяце, 12 апреля, в Португалии. Об этом сообщил ТАСС.

По данным информационного агентства, представлять Россию на соревновании за рубежом будут 52 спортсмена. Они выступят в трех категориях: взрослые, юниоры и в возрасте до 21 года. В первой — заявлены 25 гимнастов, во второй — 23, а в последней — всего четыре.

Среди тех, кто планирует выступить в Португалии есть чемпионка мира 2025 года Арина Каляндра, а также призеры прошлогоднего взрослого мирового первенства Кирилл Пантелеев, Кирилл Козлов, Максим Диденко, Дмитрий Нартов, Данила Касимов и другие. О том, выступит ли наша сборная под российским флагом, информации пока нет. Всего в чемпионате Европы в 2026 году примут участие более 500 спортсменов из 30 стран.

Уточняется, что в последний раз российские спортсмены выступали на чемпионате Европы пять лет назад. Тогда соревнования проходили в Сочи. В тот год наша сборная стала первой в медальном зачете, завоевав 19 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее 5-tv.ru писал, что горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала пятое для России «золото» на Паралимпиаде, которая 6 марта стартовала в Италии. Для 23-летней спортсменки это уже вторая победа на текущих Играх.

