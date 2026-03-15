Задержанный по делу об убийстве предпринимательницы в Москве признал вину

Дарья Бруданова Журналист

Он действовал по указке телефонных мошенников.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Фигуранту дела об убийстве предпринимательницы в Москве предъявили обвинение. Он полностью признал вину. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета в мессенджере MAX.

По данным ведомства, 13 марта обвиняемый, вооружившись болгарской, ломом и кувалдой пришел в квартиру на Строгинском бульваре. В помещение его пустила 16-летняя дочь хозяйки.

Утверждалось, что школьницу, как и фигуранта дела, обманули телефонные мошенники. Думая, что принимает участие в специальной операции и помогает оперативникам, молодой человек начал вскрывать сейф. В это время девушка, открывшая ему дверь, была на «стреме». Девочке не удалось обмануть предпринимательницу, которая вернулась домой.

Когда женщина поднялась в квартиру, то попыталась помешать злоумышленнику. Подозреваемый дал отпор. Как пояснили в СК, следуя указаниям мошенников, он сначала избил бизнесвумен, а затем несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Вскрыв сейф, молодой человек похитил свыше двух тысяч долларов, а также другие ценности. На допросе обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Она рассказал, что больше месяца назад с ним связались злоумышленники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они, как сообщил задержанный, потребовали, чтобы тот участвовал в «важной операции». В случае отказа ему угрожали уголовным преследованием.

Ранее 5-tv.ru писал, что в убийстве предпринимательницы в Москве заподозрили 20-летнего футболиста Даниила Секача.

Задержанный по делу об убийстве предпринимательницы в Москве признал вину

