«В голове не укладывается»: как тренер описывает подозреваемого в убийстве женщины в Москве
Тренер обвиняемого не верит, что он мог совершить преступление.
Фото, видео: fc-ural.ru; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подозреваемый в убийстве бизнесвумен приехал в Москву под предлогом учебы в вузе
Подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Москве, 20-летний футболист Даниил Секач, приехал в столицу, чтобы решить проблемы в вузе. Об этом 5-tv.ru рассказал его тренер Евгений Аверьянов.
По словам мужчины, Даниил учится в одном из московских университетов. В прошлый четверг он отпросился в Москву, заявив, что ему нужно срочно закрыть вопросы по учебе. В понедельник спортсмена уже ждали обратно на тренировки.
«Он сам максимально спокойный человек. Это шок. В голове не укладывается, что Даниил мог что-то подобное сделать», — поделился Аверьянов.
Тренер подчеркнул, что не верит в то, что футболист мог пойти на убийство по собственной воле. По одной из версий, Даниил Секач сам мог стать жертвой мошенников, которые втянули его в преступную схему.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж убитой предпринимательницы сейчас находится в командировке в Иране. Он работает геологом и имеет гражданство ОАЭ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?