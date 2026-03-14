«В голове не укладывается»: как тренер описывает подозреваемого в убийстве женщины в Москве

Подозреваемый в убийстве бизнесвумен приехал в Москву под предлогом учебы в вузе

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Москве, 20-летний футболист Даниил Секач, приехал в столицу, чтобы решить проблемы в вузе. Об этом 5-tv.ru рассказал его тренер Евгений Аверьянов.

По словам мужчины, Даниил учится в одном из московских университетов. В прошлый четверг он отпросился в Москву, заявив, что ему нужно срочно закрыть вопросы по учебе. В понедельник спортсмена уже ждали обратно на тренировки.

«Он сам максимально спокойный человек. Это шок. В голове не укладывается, что Даниил мог что-то подобное сделать», — поделился Аверьянов.

Тренер подчеркнул, что не верит в то, что футболист мог пойти на убийство по собственной воле. По одной из версий, Даниил Секач сам мог стать жертвой мошенников, которые втянули его в преступную схему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж убитой предпринимательницы сейчас находится в командировке в Иране. Он работает геологом и имеет гражданство ОАЭ.

