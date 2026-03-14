«В голове не укладывается»: как тренер описывает подозреваемого в убийстве женщины в Москве

|
Светлана Стофорандова
Тренер обвиняемого не верит, что он мог совершить преступление.

Фото, видео: fc-ural.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Москве, 20-летний футболист Даниил Секач, приехал в столицу, чтобы решить проблемы в вузе. Об этом 5-tv.ru рассказал его тренер Евгений Аверьянов.

По словам мужчины, Даниил учится в одном из московских университетов. В прошлый четверг он отпросился в Москву, заявив, что ему нужно срочно закрыть вопросы по учебе. В понедельник спортсмена уже ждали обратно на тренировки.

«Он сам максимально спокойный человек. Это шок. В голове не укладывается, что Даниил мог что-то подобное сделать», — поделился Аверьянов.

Тренер подчеркнул, что не верит в то, что футболист мог пойти на убийство по собственной воле. По одной из версий, Даниил Секач сам мог стать жертвой мошенников, которые втянули его в преступную схему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж убитой предпринимательницы сейчас находится в командировке в Иране. Он работает геологом и имеет гражданство ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:43
Орбан поблагодарил Бога за отсутствие вражды между Венгрией и Россией
23:35
Индивидуальная реакция: какие крупы нельзя есть при сахарном диабете
23:15
Более 3000 школьников из Москвы вышли в финал всероссийской олимпиады
23:01
Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве
22:44
Столичные тренды: в Москве прочтут лекции о моде и стиле
22:27
«В голове не укладывается»: как тренер описывает подозреваемого в убийстве женщины в Москве

Сейчас читают

«В голове не укладывается»: как тренер описывает подозреваемого в убийстве женщины в Москве
Дочь сама впустила в квартиру убийцу матери: подробности жуткой трагедии в Москве
«Ей нужно просить прощение»: психолог о том, как Долиной вернуть доверие людей
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео