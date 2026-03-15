«Пожинает выгоду»: кто неожиданно обогатился на закрытии Ормузского пролива

Bloomberg: корейский магнат разбогател на закрытии Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива принесло прибыль главе судоходной компании Sinokor Га-Хен Чонгу. Как пишет Bloomberg, бизнесмен смог заранее предугадать развитие событий и заработать на этом миллионы.

«Теперь он пожинает огромную выгоду после того, как перекрытие залива привело к росту стоимости аренды судов до невиданных ранее высот», — говорится в публикации.

Еще до начала военной операции США и Израиля против Ирана Чонг приобрел и перенаправил в Персидский залив шесть огромных нефтяных супертанкеров. Когда пролив оказался заблокирован и экспорт нефти фактически остановился, региональные хранилища быстро заполнились. В этот момент корейский магнат начал сдавать свои суда в аренду не для перевозки, а для хранения сырья. Стоимость такой услуги взлетела до 500 тысяч долларов в день (более 40 миллионов рублей. — Прим. ред.). Это в десять раз дороже, чем год назад.

Через Ормузский пролив проходит около 20% всех мировых поставок нефти. Блокировка маршрута привела к резкому скачку цен на энергоносители.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Франция и Италия начали переговоры с Ираном, чтобы договориться о безопасном проходе их судов через Ормузский пролив. Пока нет никаких гарантий, что удастся возобновить экспорт нефти и газа из стран Персидского залива, так как неизвестно, пойдет ли Иран навстречу европейским странам.

