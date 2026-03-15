Лыжница Багиян принесла России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде-2026

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх — 2026 в Италии. Она стала лучшей в гонке с раздельным стартом на 20 километров свободным стилем.

Спортсменка выступает в классе NS1 для лыжников с нарушением зрения. Вместе со своим ведущим Сергеем Синякиным она преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Для Анастасии это золото стало уже третьим на Играх-2026, ранее она победила в классическом спринте и в гонке на 10 километров.

Всего в копилке сборной России семь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые. Эта Паралимпиада стала знаковой для российских спортсменов, так как они впервые с 2014 года выступают с национальным флагом и символикой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лыжник Иван Голубков завоевал свою вторую золотую медаль на Паралимпийских играх — 2026 в Италии, победив в гонке на 20 км в категории «сидя». Спортсмен преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



