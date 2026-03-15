Лыжник Иван Голубков завоевал шестое для России золото Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен выступал в категории LW 11.5, к которой относятся спортсмены с поражением нижней конечности и туловища.

Голубков преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды. Серебро завоевал китаец Мао Чжуну с отставанием в 50,8 секунды, бронзовым призером стал представитель Италии Джузеппе Ромеле с отставанием в одну минуту 22,1 секунды.

Это уже вторая золотая медаль Ивана Голубкова на Паралимпийских играх в Италии. Ранее он выиграл гонку на десять километров с раздельным стартом в положении сидя. Всего в копилке российской сборной десять медалей.

Паралимпийские игры 2026 года стартовали 6 марта и продлятся до 15 числа. Россию на соревнованиях представляют шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсмен занял третье место в гигантском слаломе в категории «стоя». В сумме за две попытки результат россиянина составил две минуты 11,14 секунды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.