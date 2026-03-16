Евтропиев день: как защититься от сглаза 16 марта 2026 года
Девушки умывались до восхода солнца водой, в которой на ночь оставляли серебряный предмет.
Православные верующие 16 марта 2026 года чтут память святого мученика Евтропия, жившего в III–IV веках.
Кто такой Евтропий Амасийский
В православной литературе имя Евтропия упоминается вместе с двумя другими святыми — Клеоником и Василиском. Все они — Амасийские мученики, пострадавшие за веру в период правления императора Максимиана.
Евтропий и Клеоник были родственниками и сослуживцами, а Василиск приходился племянником святому Феодору Тирону.
Во время религиозных гонений всех троих заключили в тюрьму города Амасия. За отказ принести жертву языческим идолам мужчин стали избивать воловьими жилами. Во время пытки присутствующим явился Иисус Христос с ангелами и святым Тироном.
В страхе и благоговении народ попросил прекратить пытку. Однако когда Евтропий Амасийский отказался для вида совершить жертвоприношение и сохранить в тайне веру, после молитвы святых в храме рухнула и разрушилась статуя Артемиды. Казнь продолжилась.
Мучеников поливали кипящей смолой (которая не причиняла им вреда и обжигала самих палачей), строгали железными орудиями. Их раны поливали горчицей и уксусом с солью. Видя, что вера мучеников непреклонна, Евтропия и Клеоника распяли. Через два месяца Василиска обезглавили, а тело бросили в реку. Останки святых были похоронены за городом.
Почему 16 марта называется Евтропиевым днем
В Евтропиев день крестьяне совершали обряд, чтобы заручиться поддержкой солнца. Для этого поле обходили крест-накрест. По поверьям, после этого на полях быстрее таял снег, а будущие посевы были защищены от заморозков, града и вредителей. Кроме того, крестным знамением осеняли все окна в доме, входную дверь, печь и ворота.
В народе имя мученика Евтропия Амасийского стало неотъемлемой частью разных поговорок, например: «Евтропий путь торопит да снег топит», «Василиск-Евтропий снег топит».
Главным символом 16 марта считался вылезший из берлоги медведь. Чтобы не наткнуться на проснувшегося мишку, люди старались не ходить на Евтропия в лес.
Девушки на Евтропия умывались до восхода солнца водой, в которой на ночь оставляли серебряный предмет или яйцо. Верили, что это поможет весь год хорошо выглядеть и сохранит молодость.
Что можно делать на Евтропиев день
Хорошим делом 16 марта считалось подавать милостыню просящему или помогать друзьям — добро вернется сторицей, пишет utro.ru.
Особое внимание уделяли погоде. Если на мученика Амасийского прогремел первый весенний гром, нужно подпереть спиной дерево или деревянную стенку, чтобы весь год не болела спина. А если выбежать на улицу, то обязательно в этом году разбогатеешь.
Что нельзя делать 16 марта
Издавна говорят, что на мученика Евтропия на закате нельзя ничего брать и давать в долг. Иначе весь год придется жить в долгах. Не следует выносить из дома мусор после полудня — вместе с ним можно вынести семейную гармонию и благополучие.
16 марта нельзя сквернословить, хвастаться и жадничать. Также не рекомендовалось браться за острые предметы и делать операции, чтобы через полученную рану не проникла нечистая сила.
Народные приметы 16 марта
- На Евтропия синицы весело щебечут — ждать потепления.
- Дикие гуси пролетают — скоро начнутся весенние паводки.
- Птицы летят низко — к мелководью.
- 16 марта резкий гром — к ясной погоде, глухой — к ненастью.
