Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии

В Калифорнии пройдет церемония вручения премии «Оскар». В этом году за главную кинонаграду поборются «Грешники» (хоррор), «Битва за битвой» (криминальный триллер), «Бугония» (драмеди), «Марти Великолепный» (байопик) и киноадаптация романа «Франкенштейн».

Где и когда состоится «Оскар-2026»

98-я церемония премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Традиционно местом проведения станет театр «Долби» в Голливуде. Ведущим снова будет комик Конан О’Брайен.

В 2026 году награждают за фильмы 2025 года. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники» — 16, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль». Это рекорд: «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» ранее номинировались только в 14 категориях.

Второе место по числу номинаций занимает «Битва за битвой» с ДиКаприо, третье делят «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность».

Главные номинации «Оскар-2026»

Лучший фильм

«Битва за битвой»

«Бугония»

«Гамнет»

«Грешники»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Сны поездов»

«Марти Великолепный»

«Франкенштейн»

Лучшая режиссура

Хлоя Чжао — «Хамнет»

Джош Сафди — «Марти Великолепный»

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (за роль Марти Маузера)

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (за роль Боба Фергюсона)

Итан Хоук — «Голубая луна» (за роль Лоренца Харта)

Майкл Б. Джордан — «Грешники» (за роли Элайджи Мура и Элиаса Мура)

Вагнер Моура — «Секретный агент» (за роль Армандо Солимоиса)

Лучшая женская роль

Джесси Бакли — «Хамнет» (за роль Агнес Шекспир)

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (за роль Линды)

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (за роль Клэр Сардина)

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (за роль Норы Борг)

Эмма Стоун — «Бугония» (за роль Мишель Фуллер)

Лучший актер второго плана

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (за роль Серхио Сен-Карлоса)

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (за роль Чудовища)

Делрой Линдо — «Грешники» (за роль Делты Слима)

Шон Пенн — «Битва за битвой» (за роль Стивена Локджо)

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (за роль Густава Борга)

Лучшая актриса второго плана

Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (за роль Рэйчел Кэмп)

Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (за роль Агнес Борг Петтерсен)

Эми Мэдиган — «Орудия» (за роль Глэдис)

Вунми Мосаку — «Грешники» (за роль Энни)

Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (за роль Перфидии Беверли Хиллс)

Лучший оригинальный сценарий

Роберт Каплоу — «Голубая луна»

Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»

Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»

Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Райан Куглер — «Грешники»

Российский фильм — номинант на «Оскар-2026»

Российский мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита вошел в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Бронзит также известен своими полнометражными фильмами, такими как «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Карлик Нос». История рассказывает о трех сестрах, живущих на отдаленном острове. Их жизнь меняется, когда на острове появляется моряк, и чувства к нему преображают героинь.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ОСКАР-2026»

Константин Бронзит на красной дорожке «Оскара»!

Это уже третья номинация для режиссера студии «Мельница». В 2009-м он представил «Уборную историю — любовную историю», в 2016-м — философскую «Мы не можем жить без космоса».

В 2026-м его номинировали за короткометражный анимационный фильм «Три сестры».

Главный баттл «Оскара» — Леонардо Ди Каприо VS Тимоти Шаламе.

Reuters/ DANIEL COLE

Леонардо Ди Каприо

Был номинирован за роль Боба Фергюсона в триллере «Битва за битвой». Для Ди Каприо это уже восьмая номинация за карьеру; его единственная победа на «Оскаре» датируется 2016 годом (за фильм «Выживший»).

Тимоти Шаламе

Был номинирован за роль Марти Маузера в фильме «Марти Великолепный». Шаламе номинирован в третий раз: ранее он претендовал на статуэтку за роли в «Назови меня своим именем» (2018) и «Боб Дилан: Никому не известный» (2025).

Сегодня актриса Эмма Стоун в сияющем Louis Vuitton претендует на статуэтку за роль в «Бугонии».

Reuters / DANIEL COLE

Первое «голое» платье на церемонии «Оскар-2026» предсказуемо досталось Белле Торн.

Reuters / Caroline Brehman

Актриса прославилась после конфликта с хакерами, сливавшими обнаженные фото звезд Голливуда. Получив угрозы, Белла опубликовала в X (тогда Twitter) свои собственные откровенные снимки.

Позднее полиция задержала хакера-шантажиста.

Прекрасная Деми Мур появилась на красной дорожке «Оскара» в необычном платье.

Reuters / DANIEL COLE

Николь Кидман, посетившая церковь, появилась на красной дорожке.

Reuters / Caroline Brehman

Накануне актриса поделилась своим секретом подготовки к церемонии «Оскар». Оказалось, она собирается пойти помолиться. В этом году Николь будет одной из ведущих, поэтому мы с нетерпением ждем ее на сцене.

Красная ковровая дорожка «Оскара» уже началась.

Среди гостей Эль Фэннинг, Киран Калкин, Оливер Лакс, Одесса Эзайон, Маккейна Грейс, Джейкоби Джуп, Макс Рихтер, Джесси Палмер, Джесси Бакли.

С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В ней оказались среди прочих фильмы «Хамнет» и «Секретный агент».

Начало трансляции.