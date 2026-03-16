Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии
На кинопремии будут представлены выдающиеся фильмы.
В Калифорнии пройдет церемония вручения премии «Оскар». В этом году за главную кинонаграду поборются «Грешники» (хоррор), «Битва за битвой» (криминальный триллер), «Бугония» (драмеди), «Марти Великолепный» (байопик) и киноадаптация романа «Франкенштейн».
Где и когда состоится «Оскар-2026»
98-я церемония премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Традиционно местом проведения станет театр «Долби» в Голливуде. Ведущим снова будет комик Конан О’Брайен.
В 2026 году награждают за фильмы 2025 года. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники» — 16, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль». Это рекорд: «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» ранее номинировались только в 14 категориях.
Второе место по числу номинаций занимает «Битва за битвой» с ДиКаприо, третье делят «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность».
Главные номинации «Оскар-2026»
Лучший фильм
- «Битва за битвой»
- «Бугония»
- «Гамнет»
- «Грешники»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сны поездов»
- «Марти Великолепный»
- «Франкенштейн»
Лучшая режиссура
- Хлоя Чжао — «Хамнет»
- Джош Сафди — «Марти Великолепный»
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Райан Куглер — «Грешники»
Лучшая мужская роль
- Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (за роль Марти Маузера)
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (за роль Боба Фергюсона)
- Итан Хоук — «Голубая луна» (за роль Лоренца Харта)
- Майкл Б. Джордан — «Грешники» (за роли Элайджи Мура и Элиаса Мура)
- Вагнер Моура — «Секретный агент» (за роль Армандо Солимоиса)
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли — «Хамнет» (за роль Агнес Шекспир)
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (за роль Линды)
- Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (за роль Клэр Сардина)
- Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (за роль Норы Борг)
- Эмма Стоун — «Бугония» (за роль Мишель Фуллер)
Лучший актер второго плана
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (за роль Серхио Сен-Карлоса)
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (за роль Чудовища)
- Делрой Линдо — «Грешники» (за роль Делты Слима)
- Шон Пенн — «Битва за битвой» (за роль Стивена Локджо)
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (за роль Густава Борга)
Лучшая актриса второго плана
- Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (за роль Рэйчел Кэмп)
- Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (за роль Агнес Борг Петтерсен)
- Эми Мэдиган — «Орудия» (за роль Глэдис)
- Вунми Мосаку — «Грешники» (за роль Энни)
- Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (за роль Перфидии Беверли Хиллс)
Лучший оригинальный сценарий
- Роберт Каплоу — «Голубая луна»
- Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»
- Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»
- Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Райан Куглер — «Грешники»
Российский фильм — номинант на «Оскар-2026»
Российский мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита вошел в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Бронзит также известен своими полнометражными фильмами, такими как «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Карлик Нос». История рассказывает о трех сестрах, живущих на отдаленном острове. Их жизнь меняется, когда на острове появляется моряк, и чувства к нему преображают героинь.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ОСКАР-2026»
02:06
Константин Бронзит на красной дорожке «Оскара»!
Это уже третья номинация для режиссера студии «Мельница». В 2009-м он представил «Уборную историю — любовную историю», в 2016-м — философскую «Мы не можем жить без космоса».
В 2026-м его номинировали за короткометражный анимационный фильм «Три сестры».
01:57
Главный баттл «Оскара» — Леонардо Ди Каприо VS Тимоти Шаламе.
Леонардо Ди Каприо
Был номинирован за роль Боба Фергюсона в триллере «Битва за битвой». Для Ди Каприо это уже восьмая номинация за карьеру; его единственная победа на «Оскаре» датируется 2016 годом (за фильм «Выживший»).
Тимоти Шаламе
Был номинирован за роль Марти Маузера в фильме «Марти Великолепный». Шаламе номинирован в третий раз: ранее он претендовал на статуэтку за роли в «Назови меня своим именем» (2018) и «Боб Дилан: Никому не известный» (2025).
01:50
Сегодня актриса Эмма Стоун в сияющем Louis Vuitton претендует на статуэтку за роль в «Бугонии».
01:47
Первое «голое» платье на церемонии «Оскар-2026» предсказуемо досталось Белле Торн.
Актриса прославилась после конфликта с хакерами, сливавшими обнаженные фото звезд Голливуда. Получив угрозы, Белла опубликовала в X (тогда Twitter) свои собственные откровенные снимки.
Позднее полиция задержала хакера-шантажиста.
01:43
Прекрасная Деми Мур появилась на красной дорожке «Оскара» в необычном платье.
01:36
Николь Кидман, посетившая церковь, появилась на красной дорожке.
Накануне актриса поделилась своим секретом подготовки к церемонии «Оскар». Оказалось, она собирается пойти помолиться. В этом году Николь будет одной из ведущих, поэтому мы с нетерпением ждем ее на сцене.
01:35
Красная ковровая дорожка «Оскара» уже началась.
Среди гостей Эль Фэннинг, Киран Калкин, Оливер Лакс, Одесса Эзайон, Маккейна Грейс, Джейкоби Джуп, Макс Рихтер, Джесси Палмер, Джесси Бакли.
01:04
С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В ней оказались среди прочих фильмы «Хамнет» и «Секретный агент».
01:00
Начало трансляции.
Читайте также
