Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии

Андрей Черненко
Андрей Черненко

На кинопремии будут представлены выдающиеся фильмы.

Фото: © Getty Images/Handout / Handout

В Калифорнии пройдет церемония вручения премии «Оскар». В этом году за главную кинонаграду поборются «Грешники» (хоррор), «Битва за битвой» (криминальный триллер), «Бугония» (драмеди), «Марти Великолепный» (байопик) и киноадаптация романа «Франкенштейн».

Где и когда состоится «Оскар-2026»

98-я церемония премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Традиционно местом проведения станет театр «Долби» в Голливуде. Ведущим снова будет комик Конан О’Брайен.

В 2026 году награждают за фильмы 2025 года. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники» — 16, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль». Это рекорд: «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» ранее номинировались только в 14 категориях.

Второе место по числу номинаций занимает «Битва за битвой» с ДиКаприо, третье делят «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность».

Главные номинации «Оскар-2026»

Лучший фильм

  • «Битва за битвой»
  • «Бугония»
  • «Гамнет»
  • «Грешники»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сны поездов»
  • «Марти Великолепный»
  • «Франкенштейн»

Лучшая режиссура

  • Хлоя Чжао — «Хамнет»
  • Джош Сафди — «Марти Великолепный»
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный» (за роль Марти Маузера)
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой» (за роль Боба Фергюсона)
  • Итан Хоук — «Голубая луна» (за роль Лоренца Харта)
  • Майкл Б. Джордан — «Грешники» (за роли Элайджи Мура и Элиаса Мура)
  • Вагнер Моура — «Секретный агент» (за роль Армандо Солимоиса)

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли — «Хамнет» (за роль Агнес Шекспир)
  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла» (за роль Линды)
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты» (за роль Клэр Сардина)
  • Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность» (за роль Норы Борг)
  • Эмма Стоун — «Бугония» (за роль Мишель Фуллер)

Лучший актер второго плана

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой» (за роль Серхио Сен-Карлоса)
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн» (за роль Чудовища)
  • Делрой Линдо — «Грешники» (за роль Делты Слима)
  • Шон Пенн — «Битва за битвой» (за роль Стивена Локджо)
  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность» (за роль Густава Борга)

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность» (за роль Рэйчел Кэмп)
  • Инга Ибсдоттер-Лиллеос — «Сентиментальная ценность» (за роль Агнес Борг Петтерсен)
  • Эми Мэдиган — «Орудия» (за роль Глэдис)
  • Вунми Мосаку — «Грешники» (за роль Энни)
  • Тейяна Тейлор — «Битва за битвой» (за роль Перфидии Беверли Хиллс)

Лучший оригинальный сценарий

  • Роберт Каплоу — «Голубая луна»
  • Джафар Панахи при участии Шадмехра Растина, Надера Сайвара и Мехди Махмудиана — «Простая случайность»
  • Джош Сафди и Рональд Бронштейн — «Марти Великолепный»
  • Эскиль Вогт и Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

Российский фильм — номинант на «Оскар-2026»

Российский мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита вошел в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Бронзит также известен своими полнометражными фильмами, такими как «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Карлик Нос». История рассказывает о трех сестрах, живущих на отдаленном острове. Их жизнь меняется, когда на острове появляется моряк, и чувства к нему преображают героинь.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ОСКАР-2026»

02:06

Константин Бронзит на красной дорожке «Оскара»!

Это уже третья номинация для режиссера студии «Мельница». В 2009-м он представил «Уборную историю — любовную историю», в 2016-м — философскую «Мы не можем жить без космоса».

В 2026-м его номинировали за короткометражный анимационный фильм «Три сестры».

01:57

Главный баттл «Оскара» — Леонардо Ди Каприо VS Тимоти Шаламе.

Reuters/ DANIEL COLE

Леонардо Ди Каприо

Был номинирован за роль Боба Фергюсона в триллере «Битва за битвой». Для Ди Каприо это уже восьмая номинация за карьеру; его единственная победа на «Оскаре» датируется 2016 годом (за фильм «Выживший»). 

Тимоти Шаламе

Был номинирован за роль Марти Маузера в фильме «Марти Великолепный». Шаламе номинирован в третий раз: ранее он претендовал на статуэтку за роли в «Назови меня своим именем» (2018) и «Боб Дилан: Никому не известный» (2025).

01:50

Сегодня актриса Эмма Стоун в сияющем Louis Vuitton претендует на статуэтку за роль в «Бугонии».

Reuters / DANIEL COLE

01:47

Первое «голое» платье на церемонии «Оскар-2026» предсказуемо досталось Белле Торн.

Reuters / Caroline Brehman

Актриса прославилась после конфликта с хакерами, сливавшими обнаженные фото звезд Голливуда. Получив угрозы, Белла опубликовала в X (тогда Twitter) свои собственные откровенные снимки.

Позднее полиция задержала хакера-шантажиста.

01:43

Прекрасная Деми Мур появилась на красной дорожке «Оскара» в необычном платье.

Reuters / DANIEL COLE

01:36

Николь Кидман, посетившая церковь, появилась на красной дорожке.

Reuters / Caroline Brehman

Накануне актриса поделилась своим секретом подготовки к церемонии «Оскар». Оказалось, она собирается пойти помолиться. В этом году Николь будет одной из ведущих, поэтому мы с нетерпением ждем ее на сцене.

01:35

Красная ковровая дорожка «Оскара» уже началась.

Среди гостей Эль Фэннинг, Киран Калкин, Оливер Лакс, Одесса Эзайон, Маккейна Грейс, Джейкоби Джуп, Макс Рихтер, Джесси Палмер, Джесси Бакли.

01:04

С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В ней оказались среди прочих фильмы «Хамнет» и «Секретный агент».

01:00

Начало трансляции.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
