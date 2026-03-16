Яркий зеленый луч в небе напугал жителей Турции: что это было

Андрей Черненко
Пользователи сети выдвигали разные версии произошедшего.

Фото: 5-tv.ru

В небе над турецким городом Ушак на западе страны появился яркий зеленый свет. Это вызвало панику среди местных жителей, которые предположили, что видели баллистическую ракету. Об этом сообщает газета Karar.

По информации издания, на фоне напряженности на Ближнем Востоке горожане испугались, увидев в небе зеленый луч.

«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — пишет издание.

Однако позже выяснилось, что это был воздушный змей с подсветкой на хвосте. В темноте он выглядел как светящийся объект, летящий в небе.

Видео с необычным явлением быстро распространилось в соцсетях. Пользователи выдвигали разные версии произошедшего: от падения метеорита до ракетного удара.

80.23
1.16 91.98
0.59
