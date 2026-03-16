Заплыв попавших под винты речного трамвая в Москве мужчин сняли на видео

Дарья Орлова
Один из них погиб.

Фото, видео: Telegram/Московская межрегиональная транспортная прокуратура/mmtproc; 5-tv.ru

У причала «Фили» на западе столицы произошла трагедия на воде. Двое мужчин на каноэ подошли слишком близко к речному трамваю. В какой-то момент судно стало сдавать назад, и лодка попала под винты. Кадры с заплыва мужчин оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По информации источника 5-tv.ru, один из находившихся в лодке погиб, второму удалось самостоятельно добраться до берега.

В ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что пассажиры каноэ находились в лодке в зоне активного судоходства и тем самым нарушили установленные правила.

В учреждении уточнили, что в момент инцидента пассажиров на борту электросудна не было. После случившегося движение у причала временно ограничили по техническим причинам, а суда направили до остановки «Сердце столицы».

Также в организации напомнили, что использование маломерных плавсредств в судоходной зоне у причала «Парк Фили» категорически запрещено. По факту произошедшего Московская транспортная прокуратура инициировала проверку.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Заплыв попавших под винты речного трамвая в Москве мужчин сняли на видео
12:42
Долина подала иск на 176 млн рублей о взыскании ущерба от аферы с квартирой
12:36
Возлюбленный Лерчек сообщил о начале лучевой терапии у блогера
12:31
Защищать Россию: как доброволец из Франции решил пойти на СВО
12:25
Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены Лерчек
12:15
Попавшие под винт речного трамвая в Москве плыли на байдарке в запрещенной зоне

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео