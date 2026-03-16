Заплыв попавших под винты речного трамвая в Москве мужчин сняли на видео

У причала «Фили» на западе столицы произошла трагедия на воде. Двое мужчин на каноэ подошли слишком близко к речному трамваю. В какой-то момент судно стало сдавать назад, и лодка попала под винты. Кадры с заплыва мужчин оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По информации источника 5-tv.ru, один из находившихся в лодке погиб, второму удалось самостоятельно добраться до берега.

В ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что пассажиры каноэ находились в лодке в зоне активного судоходства и тем самым нарушили установленные правила.

В учреждении уточнили, что в момент инцидента пассажиров на борту электросудна не было. После случившегося движение у причала временно ограничили по техническим причинам, а суда направили до остановки «Сердце столицы».

Также в организации напомнили, что использование маломерных плавсредств в судоходной зоне у причала «Парк Фили» категорически запрещено. По факту произошедшего Московская транспортная прокуратура инициировала проверку.

