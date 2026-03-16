Проиграл в онлайн-казино: мужчина украл у отца восемь миллионов рублей

В Мурманской области мужчина украл у отца восемь миллионов и проиграл в казино

Пожилой мужчина из Кольского района лишился крупной суммы — восьми миллионов рублей. Вскоре выяснилось, что к исчезновению средств причастен его сын. Об этом сообщила полиция Заполярья.

В дежурную часть полиции обратился 68-летний местный житель. Мужчина рассказал, что пришел в банк проверить поступление крупной суммы, однако обнаружил: счет практически пуст. При этом он пользуется обычным кнопочным телефоном и не подключал мобильные сервисы.

Проверка банковской выписки показала, что в течение примерно полутора месяцев со счета регулярно списывались деньги и переводились на сторонние реквизиты через мобильное приложение. Оперативники заподозрили, что к случившемуся может быть причастен кто-то из близких потерпевшего.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 43-летний сын пенсионера, ранее судимый за кражу. По данным следствия, мужчина знал о скором поступлении крупной выплаты на счет отца. Он установил банковское приложение на свой смартфон, воспользовавшись реквизитами карты родственника, и начал постепенно переводить деньги небольшими суммами.

Всего, как уточнили следователи, за полтора месяца было похищено около восьми миллионов рублей. Полученные средства подозреваемый проиграл в онлайн-казино.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители также проверяют, могли ли к преступлению быть причастны другие лица.

