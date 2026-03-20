Защита растений? Зачем весной посыпать сад черным перцем

Диана Кулманакова
Помочь могут и молотая приправа, и цельные горошины.

Что поможет от грызунов и вредителей в огороде и саду

Mirror: весной нужно посыпать сад черным перцем

Использование молотого черного перца на открытом воздухе в марте поможет защитить растения от уничтожения вредителями. Об этом сообщает Mirror.

Группа экспертов по борьбе с вредителями утверждает, что рассыпание этой приправы по территории сада является эффективным методом профилактики. Специалисты советуют не дожидаться появления грызунов, а действовать на опережение.

Перец создаст барьер до того, как животные нанесут ущерб посадкам. Рассыпанное средство служит мощным сдерживающим фактором благодаря своим химическим свойствам.

Основным действующим веществом в данном случае выступает пиперин. Исследования показали, что этот компонент не только придает перцу жгучий вкус, но и крайне неприятен для млекопитающих.

Для крыс аромат специи является невыносимым, так как он раздражает их болевые рецепторы.

«Крысы не любят резкий запах черного перца, поэтому его распределение в местах их возможного появления поможет держать животных на расстоянии», — отметил специалист Рики Янг.

Другие эксперты добавили, что вещество заставляет грызунов чихать и кашлять, вынуждая их немедленно покинуть территорию.

Кроме того, ученые обнаружили, что пиперин способен подавлять аппетит у самок крыс. Это косвенно ведет к снижению их репродуктивных способностей и сокращению популяции. Специалисты рекомендуют рассыпать молотый перец в зонах предполагаемой активности вредителей, чтобы дезориентировать их и нарушить обоняние.

Единственным минусом метода является недолговечность порошка на улице, так как его может сдуть ветром или смыть дождем. Для усиления эффекта черную приправу советуют смешивать с кайенским перцем или использовать цельные горошины, засыпая ими щели и норы.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
