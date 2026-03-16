Ракова рассказала о новом подходе Москвы к плановой госпитализации

«Умная госпитализация» даст пациентам возможность выбора стационара.

«Умная госпитализация» даст возможность выбора стационара

В Москве запустили проект «Умная госпитализация», который дает пациенту возможность самостоятельно выбирать дату и стационар для планового лечения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если врач поликлиники считает, что пациенту необходимо плановое лечение, он вносит документы по нему в единую информационную систему. Профильные специалисты больниц изучают заочно каждый клинический случай и выносят свои предложения о том, как они могут помочь этому пациенту, в какие сроки провести консультацию и госпитализацию. На это отводится очень небольшой срок, по истечению которого пациент в своей электронной медицинской карте видит все предложения стационаров. И имеет возможность самостоятельно онлайн выбрать стационар, который больше всего ему подходит», — рассказала Ракова.

По словам Раковой, проект уже приносит результаты. Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до него, сократилось больше, чем на треть. 90% всех выданных направлений на госпитализацию заканчиваются оказанием плановой помощи в стационаре. Она добавила, что сроки ожидания госпитализации уже сократились в полтора раза, а общее количество пациентов, которых лечили в стационаре в 2025 году, по сравнению с 2023-м, увеличилось на 100 тысяч человек.

Москвичам, готовящимся к плановой госпитализации, доступны все сведения о статусе заявки и формировании направления. Ее отслеживает лечащий врач поликлиники и информирует пациента о ключевых изменениях по телефону. Если у человека возникают сложности с выбором стационара, врач консультирует его и помогает принять решение. Таким образом, человек знает все детали обо всем пути плановой госпитализации.

