«Я очень хочу жить!» — Лерчек дала первый комментарий после освобождения

Светлана Стофорандова
Она поблагодарила всех, кто переживает и молится за нее.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Instagram*/ /im__lu_; 5-tv.ru

Блогер Валерия Чекалина подтвердила, что у нее рак желудка

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.), которую недавно освободили из-под домашнего ареста из-за резкого ухудшения здоровья, впервые вышла на связь из больницы. Кадры с многодетной мамой опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своих социальных сетях.

Валерия со слезами на глазах подтвердила свой диагноз и поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Сейчас самое важное — это здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за то, что молитесь. Диагноз правдивый. Но я очень хочу жить, и я буду жить!» — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у 33-летней Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. Болезнь дала метастазы, которые поразили кости свода черепа и позвоночник — из-за этого у блогера сломаны два позвонка. Сейчас Валерия не может передвигаться самостоятельно.

О заболевании матери четверых детей стало известно в начале марта, почти сразу после родов. Блогер уже проходит лучевую терапию в государственном онкологическом центре после первого курса химиотерапии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Последние новости

21:45
«Я очень хочу жить!» — Лерчек дала первый комментарий после освобождения
21:41
Миллионы в никуда: престижнейшая школа России собрала деньги за учебу и закрылась
21:39
Затмили всех: лучшие наряды звезд на церемонии «Оскар-2026»
21:30
В Ставрополе люди зависли вниз головой на заклинившем аттракционе
21:13
Спорт со вкусом: зачем бегуны начали взбивать масло во время тренировок
21:04
«Весь мир молится»: возлюбленный Лерчек поблагодарил суд за отмену домашнего ареста

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео