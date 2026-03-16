Лерчек не может ходить из-за перелома позвонков, заявила адвокат
Болевой синдром врачи оценили в 9-10 баллов.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. — Прим. ред.) не может ходить из-за перелома позвонков. Все из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщило издание Super.ru со ссылкой на адвокатов.
У Чекалиной перелом двух позвонков, вызванный метастазами, болевой синдром врачи оценили в 9-10 баллов по десятибалльной шкале.
«Ближайшие несколько месяцев она не сможет появляться на заседаниях», — заявили адвокаты издания.
О тяжелом заболевании 33-летней матери четверых детей стало известно в начале марта 2026 года. Диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, легких — врачи обнаружили вскоре после родов. 24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка, отцом которого является танцор Луис Сквиччиарини.
Ранее в понедельние он сообщил, что блогер начала проходить лучевую терапию после первого курса химиотерапии. При этом, несмотря на многомиллионные доходы, которые Чекалина получала в соцсетях, сейчас она фактически осталась без средств из-за ареста счетов и значительных долговых обязательств. Лечение проходит в государственном онкологическом центре.
Бывшие супруги Чекалины находятся под домашним арестом по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.
Ранее Артем Чекалин, комментируя болезнь экс-жены, сообщил, что трое их общих детей — Алиса, Богдан и Лев — проживают с ним и знают о диагнозе мамы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
64%
Нашли ошибку?