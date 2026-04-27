Филипп Киркоров выругался со сцены во время выступления

Народный артист России Филипп Киркоров устроил скандал прямо во время своего выступления и выругался со сцены. Кадры с мероприятия Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ» публикует 5-tv.ru.

Поп-король не сдержал эмоций и, прервав номер, в резкой форме обратился к кому-то за кулисами.

«Уйди отсюда!» — выкрикнул Киркоров.

Сам певец позже пожаловался, что во время выступления технический персонал допустил ошибку, запустив фонограмму вместо обещанной минусовки. Чтобы реабилитироваться и доказать зрителям свой талант, артист продолжил петь. Вполне возможно, что Киркоров выругался как раз на того самого провинившегося звукорежиссера.

Ранее 5-tv.ru писал, что поп-король российской эстрады часто не способен сдержать эмоции, и тогда под его горячую руку может попасть кто угодно. За более чем 30 лет на сцене он срывался на журналистов и был замечен в скандалах с многими знаменитыми артистами.

