«Уйди отсюда!» — Филипп Киркоров впал в ярость во время выступления

Светлана Стофорандова Журналист

На концерте звукорежиссер перепутал треки, но он ли попал под горячую руку поп-короля — неизвестно.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Филипп Киркоров выругался со сцены во время выступления

Народный артист России Филипп Киркоров устроил скандал прямо во время своего выступления и выругался со сцены. Кадры с мероприятия Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ. ТВ» публикует 5-tv.ru.

Поп-король не сдержал эмоций и, прервав номер, в резкой форме обратился к кому-то за кулисами.

«Уйди отсюда!» — выкрикнул Киркоров.

Сам певец позже пожаловался, что во время выступления технический персонал допустил ошибку, запустив фонограмму вместо обещанной минусовки. Чтобы реабилитироваться и доказать зрителям свой талант, артист продолжил петь. Вполне возможно, что Киркоров выругался как раз на того самого провинившегося звукорежиссера.

Ранее 5-tv.ru писал, что поп-король российской эстрады часто не способен сдержать эмоции, и тогда под его горячую руку может попасть кто угодно. За более чем 30 лет на сцене он срывался на журналистов и был замечен в скандалах с многими знаменитыми артистами.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
