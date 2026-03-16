Блэкаут на Кубе: в стране полностью отключилась национальная энергосистема

На Кубе произошло полное отключение электроэнергетической системы страны

Куба столкнулась с очередным блэкаутом. На фоне введенной США нефтяной блокады, парализовавшей систему генерации электроэнергии, и многомесячных перебоев с поставками топлива на острове полностью отключилась национальная энергосистема. Около десяти миллионов человек остались без электричества. Об этом сообщили представители государственной электроэнергетической компании Unión Eléctrica de Cuba.

«В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии», — сказано в официальном заявлении.

Согласно публикации, предпринимаются необходимые меры для восстановления электроснабжения. Точные причины сбоя в работе энергосистемы не уточняются. При этом с масштабным отключением электроэнергии республика сталкивается не впервые — предыдущий блэкаут произошел 4 марта. Тогда из-за сбоя на одной из крупнейших кубинский теплоэлектростанций — ТЭС имени Антонио Гитераса — без света остались жители Гаваны и ряда западных регионов.

Тремя днями ранее президент страны Мигель Диас-Канель обратился к нации и сообщил, что поставок топлива на остров не было в течение трех месяцев. Глава государства отметил, что электроэнергия пока вырабатывается на основе местной сырой нефти и при помощи солнечных электростанций, но ее распределение производится нестабильно.

