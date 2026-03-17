Под своим флагом и с гимном: российские паралимпийцы вернулись из Италии

На зимних играх в Италии они поставили уникальный рекорд.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Самолет с российскими паралимпийцы приземлился в Москве

В столичном аэропорту приземлился самолет, на борту которого российские паралимпийцы.

На зимних играх в Италии они поставили уникальный рекорд, заняли третье место в общекомандном зачете. Это при том, что сборную представляли всего лишь 6 человек. Например в американской команде, которая на втором месте в десять раз больше атлетов. То есть такого результата как наши не добивалась ни одна страна.

12 медалей, восемь из которых — золотые. Впервые за долгие годы мы выступали под собственным флагом и с гимном. С красивой победой в слаломе Алексея Бугаева поздравил сегодня президент. Он отметил, что горнолыжник показал «отточенное мастерство, силу воли и твердость характера». А вся сборная добилась отличных результатов.

Российским паралимпийцам вручили поздравительные телеграммы от Владимира Путина.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
