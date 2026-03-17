МО РФ предложило расширить список психических расстройств для контрактников

Рита Цветкова
Дополнен также список наркотический веществ, проверяемых при обследовании военнослужащих.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В Минобороны России предложили расширить список психических расстройств, наличие которых не позволит гражданину быть принятым на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Соответствующий приказ главы ведомства Андрея Белоусова опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на предотвращение «суицидальных происшествий».

В список расстройств вошли шизофрения, органическое кататоническое, бредовое, тревожное, диссоциативное, аффективные и фобические расстройства, а также обсессивно-компульсивное (ОКР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Также в перечне указаны расстройства психологического (психического) развития, расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте, умственная отсталость.

Согласно документу, недопустимы для контрактников расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. В расширенный список наркотических веществ, проверяемых при обследовании военнослужащих, были включены метамфетамин, синтетические катиноны и бензодиазепины.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил на заседании Совбеза дополнительные мероприятия по обороне объектов критической инфраструктуры страны.

