Путин обсудил с Совбезом меры по защите критически важной инфраструктуры страны

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

На повестке были дополнительные меры по обороне ключевых объектов.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин обсудил на заседании Совета безопасности РФ дополнительные мероприятия по обороне объектов критической инфраструктуры страны.

В ходе рабочей встречи с докладами выступали глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, а также российские вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов для членов мобилизационного резерва. В документе отмечалось, что их цель — обеспечить защиту критически важных объектов.

Вооруженные силы Украины 12 марта нанесли очередной удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Как отмечали в Минобороны РФ, целью этих ударов являлась остановка поставок газа потребителям из Европы. Помимо «Русской» также были атакованы станции «Береговая» и «Казачья», передавала пресс-служба «Газпрома».

Киевский режим регулярно предпринимает попытки нанести удары по критически важным объектам РФ беспилотными летательными аппаратами, а также обстреливает приграничные территории из ракетных систем.

