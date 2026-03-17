Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине

Рита Цветкова
Оператор системы передачи электроэнергии SEPS окончательно оборвет связь с Киевом в мае 2026 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Словакия уведомила «Укрэнерго» о прекращении договора об аварийной помощи

Словакия отказалась от дальнейшего сотрудничества с Киевом — оператор системы передачи электроэнергии SEPS официально уведомил компанию «Укрэнерго» о расторжении соглашения о взаимной аварийной помощи. Об этом сообщает сообщили представители украинского энергетического предприятия в своем Telegram-канале.

«НЭК „Укрэнерго“ получила от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо о одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение договорных условий произойдет с мая этого года», — сказано в публикации.

Как отмечается в заявлении «Укрэнерго», представители словацкой компании не разъяснили причины расторжения соглашения. Однако до указанного срока поставки электроэнергии из Словакии на Украину продолжатся без каких-либо ограничений.

Месяц назад в правительстве Словакии заявили о кризисе, связанном с нехваткой сырья для для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. На работу этого предприятия напрямую влияет объем поставок по нефтепроводу «Дружба» из России. На компенсацию дефицита из государственных резервов были выделены 250 тысяч тонн нефти.

Украина приостановила транзит российской нефти в Словакию через свою территорию в январе. Поводом официально были названы повреждения на трубопроводе. Братислава в эту версию не поверила и потребовала допуска инспекторов на пострадавший участок. Власти европейской страны настаивают — «Дружба» в рабочем состоянии, а прерывание потока нефти является инструментом шантажа.

Киев в последнее время также активно конфликтует с Венгрией. Лидеры двух стран Владимир Зеленский и Виктор Орбан открыто говорят о взаимном недовольстве. Киевский режим довел ситуацию до прямых угроз, а камнем преткновения стал тот же трубопровод «Дружба. Ранее, писал 5-tv.ru, и президент Франции Эммануэль Макрон призвал к немедленному возобновлении его работы.

