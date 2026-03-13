Макрон призвал к немедленному возобновлению работы «Дружбы»

Эксплуатация нефтепровода «Дружба» должна восстановиться в ближайшее время. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

По его словам, необходимо обеспечить полную прозрачность возобновления его работы.

«Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее», — отметил глава государства.

В январе 2026 году прекратился транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию через территорию Украины якобы из-за повреждения нефтеперекачивающей станции во Львовской области технологического и вспомогательного оборудования трубопровода.

При этом в Будапеште и Братиславе утверждают, что все объекты исправны и могут функционировать, а экспорт остановился по воле украинской стороны. Венгрия уже заблокировала предоставление Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро и приостановила транзит ценных грузов на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза снять ограничения в отношении российского энергетического сектора. По его словам, давление на фоне конфликта на Ближнем Востоке могут вызвать рост цен на энергоносители.

