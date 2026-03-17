Едва хватает на жизнь? Владимир Пресняков рассказал о заработках сына в США

Звездный наследник уехал из России в 2022 году и пытается строить карьеру вдали от Родины.

Владимир Пресняков заявил о невысоких заработках сына в США

В США звездный наследник Никита Пресняков не имеет таких высоких доходов, которые ему хотелось бы получать. Об этом сообщил его отец, певец Владимир Пресняков на музыкальной премии «Золотой Граммофон» с KP.RU.

«Ну, не такие большие деньги, как хотелось бы, конечно, получает. Но на жизнь хватает», — отметил артист.

Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году и обосновался в Лос-Анджелесе, где пытается построить карьеру под псевдонимом Nick Pres. Там он выступает со своим рок-коллективом на сценах небольших клубов.

Помимо музыкальной деятельности, 34-летний певец пробует себя в качестве режиссера видеоклипов. Однако, как отметил его отец, финансовые успехи сына в этих направлениях остаются довольно скромными.

Относительно личной жизни Никиты после его недавнего развода с Аленой Красновой певец предпочел не распространяться. Пресняков-старший подчеркнул, что не вмешивается в частные дела взрослого наследника и обсуждает с ним только темы, которые интересуют и отца, и сына.

Сам Никита Пресняков ранее заявлял, что не планирует возвращаться на Родину, так как в США чувствует себя более комфортно.

Основной причиной своего нежелания жить в России он назвал якобы имеющий место хейт и давление со стороны общества и прессы. По словам Никиты, его утомляют вечные сравнения со знаменитыми родственниками — матерью, отцом и бабушкой.

Артист подчеркнул, что за границей он стал сильнее, приобрел новые навыки и цели, избавившись от ярлыка «мажора», который, по его словам, ему пытались навязать в России.

Он утверждает, что добивается всего самостоятельно и ценит возможность быть самим собой без оглядки на звездную фамилию.

Едва хватает на жизнь? Владимир Пресняков рассказал о заработках сына в США
