Доллар поднялся выше 81 рубля впервые с ноября: что с курсом будет дальше

Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с ноября

Банк России установил официальный курс доллара на 17 марта на уровне 81,05 рубля. Американская валюта преодолела отметку в 81 рубль впервые с декабря 2025 года. Почему рубль слабеет и каковы прогнозы на ближайшее будущее?

Что случилось с рублем

Официальный курс доллара вырос более чем на 80 копеек по сравнению с предыдущим значением.

Еще 3 марта доллар стоил 77,17 рубля. Всего за две недели он преодолел отметку в 80 рублей и поднялся выше 81.

Курс евро также вырос до 92,65 рубля, юань — 11,5 рубля.

Почему рубль слабеет

Аналитики выделили несколько ключевых факторов давления на российскую валюту.

Агентство DEITA.RU со ссылкой на аналитика Владимира Чернова объяснило рост курса тем, что Минфин временно отказался от операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила до начала апреля.

Это связано с предстоящими изменениями цен на нефть. До этого государство ежедневно продавало валюту на внутреннем рынке, увеличивая ее предложение.

Приостановка операций означает потерю части регулярных валютных поступлений. По оценкам, предложение иностранной валюты может уменьшиться примерно на 200 миллиардов рублей, что автоматически усиливает давление на рубль.

Оставшиеся продажи Банка России невелики и не могут полностью компенсировать этот эффект.

По данным «Известий», это также связано с потенциальным снижением ключевой ставки.

Рынок ожидает, что на заседании 20 марта ЦБ снизит ключевую ставку. Аналитики прогнозируют уменьшение на 0,5 процентного пункта — с 15,5% до 15% годовых.

Смягчение денежно-кредитной политики традиционно оказывает давление на национальную валюту.

Эксперты из «Финмаркета» увидели причину в возможных изменениях бюджетного правила. Сейчас обсуждается снижение цены отсечения на нефть. Это означает меньшие продажи валюты Минфином или вообще их отсутствие до конца 2026 года.

Также на курс повлиял конфликт на Ближнем Востоке. В последнее время он привел к укреплению доллара к другим валютам.

Что поддерживает рубль

Несмотря на ослабление, у рубля остаются факторы поддержки.

Растущие цены на нефть при снижении дисконтов на российскую марку Urals продолжают поддерживать рубль. Однако эксперты сомневаются, что этот фактор сохранится до конца года.

Кроме этого, во второй половине марта начинается налоговый период, что традиционно увеличивает спрос на рубли и может сдержать ослабление.

Прогнозы на ближайшее время

Мнения аналитиков разделились, но большинство сошлось в том, что рубль останется под давлением.

Аналитик Владимир Чернов в беседе с DEITA.RU спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе доллар будет колебаться в диапазоне 80–85 рублей. Дальнейшее направление курса будет зависеть от цен на нефть и решений властей по корректировке параметров бюджетного правила, которые могут принять уже 20 марта.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в разговоре с «Известиями» выразил ожидания, что курс доллара во второй половине марта будет держаться в диапазоне от 77 до 84 рублей. К началу апреля котировки вряд ли выйдут за пределы этого коридора.

Прогнозы на второе полугодие

Инвестиционный банк «Синара» сохранил прогноз курса доллара на второе полугодие 2026 года на уровне 85-90 рублей за доллар, средний курс по году — 85 рублей.

Эксперты сошлись во мнении, что многое будет зависеть от геополитической ситуации. При отсутствии прогресса в переговорах по конфликту в Иране или обратной эскалации курс может вернуться в диапазон 90–100 рублей за доллар.

