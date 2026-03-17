Не ради красоты: зачем на дне винной бутылки делают «ямку»

Выемка на дне винной бутылки нужна для повышения ее прочности

Если внимательно посмотреть на бутылку вина или шампанского, можно заметить характерное углубление на дне. Такой элемент называется пунтом и появился вовсе не ради эстетики. Его форма связана с особенностями изготовления стеклянной тары, требованиями к прочности и удобством использования.

Исторически необходимость в вогнутом дне возникла из-за несовершенства ручного производства. Стеклодувы не всегда могли добиться идеально ровной поверхности, поэтому нижнюю часть бутылки начали вдавливать внутрь, чтобы придать ей устойчивость и аккуратный вид. Со временем эта конструкция закрепилась как привычный стандарт.

Особенно важную роль пунт играет в бутылках для игристых вин. Внутри них создается высокое давление, которое оказывает серьезную нагрузку на стекло. Вогнутая форма дна помогает равномерно распределять напряжение и снижает риск повреждения. Поэтому у шампанского выемка, как правило, глубже, а стенки бутылки толще.

В тихих винах давление значительно ниже, однако традиция сохраняется. Кроме исторических причин, форма дна может способствовать более аккуратному оседанию осадка и визуально делает тару «классической» и устойчивой. Кроме того, бутылку с углублением удобнее держать при разливе — именно за эту часть часто поддерживают ее официанты и сомелье.

При этом глубина пунта не является показателем качества напитка. Она зависит от стиля бутылки, региона производства и дизайнерских решений производителя. У некоторых столовых вин дно может быть почти плоским, тогда как у игристых напитков выемка выражена значительно сильнее.

