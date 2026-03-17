Не ради красоты: зачем на дне винной бутылки делают «ямку»

Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

У этой детали есть сразу несколько практических функций.

Зачем на дне винной бутылки делают выемку

Выемка на дне винной бутылки нужна для повышения ее прочности

Если внимательно посмотреть на бутылку вина или шампанского, можно заметить характерное углубление на дне. Такой элемент называется пунтом и появился вовсе не ради эстетики. Его форма связана с особенностями изготовления стеклянной тары, требованиями к прочности и удобством использования.

Исторически необходимость в вогнутом дне возникла из-за несовершенства ручного производства. Стеклодувы не всегда могли добиться идеально ровной поверхности, поэтому нижнюю часть бутылки начали вдавливать внутрь, чтобы придать ей устойчивость и аккуратный вид. Со временем эта конструкция закрепилась как привычный стандарт.

Особенно важную роль пунт играет в бутылках для игристых вин. Внутри них создается высокое давление, которое оказывает серьезную нагрузку на стекло. Вогнутая форма дна помогает равномерно распределять напряжение и снижает риск повреждения. Поэтому у шампанского выемка, как правило, глубже, а стенки бутылки толще.

В тихих винах давление значительно ниже, однако традиция сохраняется. Кроме исторических причин, форма дна может способствовать более аккуратному оседанию осадка и визуально делает тару «классической» и устойчивой. Кроме того, бутылку с углублением удобнее держать при разливе — именно за эту часть часто поддерживают ее официанты и сомелье.

При этом глубина пунта не является показателем качества напитка. Она зависит от стиля бутылки, региона производства и дизайнерских решений производителя. У некоторых столовых вин дно может быть почти плоским, тогда как у игристых напитков выемка выражена значительно сильнее.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
«Начали со сцены»: В ДНР преобразили республиканский академический театр кукол
22:41
«Сталкивали лбами»: Билан рассказал о соперничестве с Киркоровым
22:30
Не ради красоты: зачем на дне винной бутылки делают «ямку»
22:22
Бродит и гниет: с каким продуктом гречка опасна для человека
22:21
Патриарх Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни
22:10
Любовный треугольник: астраханец убил жену и напал на ее нового избранника

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео