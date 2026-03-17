Задержана сообщница убийцы предпринимательницы на северо-западе Москвы

|
Евгения Алешина
Девушка забрала награбленное из квартиры убитой бизнес-леди.

Соучастник нападения на квартиру на Строгинском бульваре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Силовики задержали 22-летнюю соучастницу разбойного нападения на квартиру на Строгинском бульваре, в результате которого убили хозяйку жилплощади. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка Следственного комитета.

«По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф», — говорится в сообщении.

Из сейфа преступник похитил деньги, украшения и другие ценные предметы, которые потом выкинул в окно. Девушка подобрала вещи и передала соучастникам. В ближайшее время ей предъявят обвинение в разбое.

Кроме того, следователи тщательно проанализировали все событий и реконструировали преступные действия, совершенные обвиняемыми. Возбудили уголовное дело о совершении иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней.

Разбойное нападение на северо-западе Москвы совершили 14 марта. Полицейские обнаружили в квартире тело 48-летней предпринимательницы Екатерины Чучупало со следами побоев и ножевыми ранениями. Убийство произошло, когда ее супруг находился в командировке на Ближнем Востоке.

У пары есть двое дочерей-подростков, младшего ребенка до этого обрабатывали мошенники. Когда матери не было дома, девочка открыла дверь «сотруднику ФСБ», который являлся грабителем. Им оказался 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач.

По одной из версий следствия, убийство не входило в планы исполнителя, он выполнял лишь функции курьера. Когда его впустили в помещение, он попросил девочку задержать мать на входе. В это время он начал вскрывать сейф. Женщина узнала, что происходит в их квартире, и вместе с дочерью побежала домой. Там все еще находился злоумышленник, который в итоге избил и зарезал Екатерину, дочь не тронул, но удерживал в жилище 12 часов, после чего скрылся со всем награбленным. В тот же день молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
