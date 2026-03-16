Подозреваемый в убийстве москвички футболист 12 часов удерживал ее дочь в квартире

Дарья Орлова
После жестокой расправы над предпринимательницей подозреваемый не сразу покинул место преступления.

Футболист убил женщину в Москве детали происшествия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Футболист Даниил Секач, подозреваемый в убийстве московской предпринимательницы Екатерины, несколько часов находился в ее квартире. По данным следствия, он не выпускал из жилища младшую дочь погибшей, которая стала невольным свидетелем трагедии. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

Как установили правоохранители, школьница впустила злоумышленника в дом, выполняя указания телефонных мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. Они же, по версии следствия, координировали действия нападавшего. После того, как хозяйка квартиры вернулась домой и поняла, что происходит, мужчина напал на нее с ножом.

Тело женщины обнаружили лишь спустя продолжительное время — тревогу забила ее старшая дочь, не сумевшая попасть внутрь. Соседи рассказали, что накануне слышали шум и звуки, напоминавшие удары и передвижение тяжелых предметов.

На месте преступления оказался вскрыт сейф, из которого пропали наличные деньги и ювелирные изделия. По версии следствия, подозреваемый выбросил похищенное через окно сообщнику, ожидавшему на улице.

После задержания Секач признал свою вину. Он заявил, что сам стал жертвой аферистов, которые убедили его участвовать в «оперативном мероприятии», чтобы избежать якобы грозящей ему уголовной ответственности.

