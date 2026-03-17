ФСБ задержала бизнесменов по делу о хищении ₽460 млн у оборонных предприятий

Элина Битюцкая
Злоумышленники обманули представителей заводов ОПК и похитили средства, предназначенные для производства востребованных образцов вооружения.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) задержали руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 миллионов рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Установлено, что злоумышленники ввели в заблуждение представителей заводов ОПК с целью хищения денег, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения. В результате мошеннических действий оборонные предприятия лишились крупной суммы.

Главное следственное управление МВД в Москве возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе обысков по местам жительства фигурантов силовики изъяли мобильные телефоны, носители информации, компьютеры и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанных отправили в СИЗО на время следствия. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В ведомстве отметили, что правоохранительные органы уделяют особое внимание борьбе с экономическими преступлениями в сфере ОПК. В частности, за аналогичное преступление в декабре 2025 года был осужден руководитель коммерческой организации Ягодин А. В.

Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно в связи с признанием вины и возмещением ущерба предприятию.

