Трое человек пропали в Ботлихском районе Дагестана

Семья с ребенком пропала в Дагестане после выезда из Махачкалы

В Ботлихском районе Дагестана ищут троих человек, включая ребенка, которые пропали по дороге из Махачкалы в поселок Анди. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Накануне, 16 марта, семья выехала из столицы республики в сторону Ботлихского района. Во второй половине дня автомобиль проехал пост ДПС, но до пункта назначения не доехал. По предварительным данным, машину могло накрыть лавиной.

Спасатели и волонтеры ведут поисковые работы в горной местности, однако ситуация осложняется погодными условиями и лавиноопасной обстановкой в регионе. По данным МЧС, за последние сутки в Дагестане сошло несколько лавин.

В Цунтинском районе лавина объемом 6300 кубометров перекрыла дорогу «Агвали — Шаури — Кидеро», однако жертв удалось избежать. Дорожные службы оперативно расчистили трассу. Ранее в Гумбетовском районе лавина сошла на участок дороги «Хасавюрт — Тлох».

МЧС призывает водителей отказаться от поездок в горах из-за сохраняющейся опасности схода лавин.

Правоохранительные органы и спасатели продолжают поиски пропавшей семьи.

