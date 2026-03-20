Daily Mail: мужчинам следует готовиться к зачатию наравне с женщинами

Подготовка к здоровому вынашиванию плода долгое время считалась исключительно женской обязанностью. Однако ученые призывают пересмотреть этот подход. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Такие факторы, как курение, употребление алкоголя, лишний вес и ментальное состояние мужчины перед зачатием, могут серьезно отразиться на исходе беременности и долгосрочном благополучии детей.

Исследователи подчеркивают, что отцы вносят фундаментальный вклад в здоровье будущих поколений. Однако их состояние до зачатия по-прежнему остается второстепенным вопросом в науке и медицине.

Профессор андрологии из Манчестерского университета Аллан Пейси отметил, что роль мужчины в этом процессе до сих пор становится сюрпризом для многих.

«Мы давно знали, что аспекты здоровья и образа жизни отца могут влиять на благополучие любых рожденных детей, однако это не получило должного признания в политике здравоохранения и в обществе в целом», — отметил он.

В обзоре приводятся данные о том, что употребление алкоголя отцом перед зачатием коррелирует с повышенным риском врожденных дефектов. При этом, курение способно изменить сперму таким образом, что это негативно отразится на развитии плода.

Кроме биологического вклада, ученые выделили психологический аспект. Активное участие отца и его поддержка помогают матерям легче переносить беременность и придерживаться здоровых привычек.

Напротив, депрессивные симптомы у мужчин повышают риск возникновения аналогичных проблем у их детей в будущем. Авторы работы настаивают на необходимости улучшения доступа к медицинской помощи для молодых людей и проведении образовательных программ по вопросам прегравидарной подготовки.

По их мнению, фокус только на материнском здоровье перекладывает всю ответственность за будущее ребенка на женщину. Это является несправедливым и научно необоснованным подходом в современной репродуктологии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.