Мужчинам следует готовиться к зачатию наравне с женщинами

Диана Кулманакова
Ученые считают нечестным перекладывать на матерей всю ответственность за будущего ребенка.

Daily Mail: мужчинам следует готовиться к зачатию наравне с женщинами

Подготовка к здоровому вынашиванию плода долгое время считалась исключительно женской обязанностью. Однако ученые призывают пересмотреть этот подход. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Такие факторы, как курение, употребление алкоголя, лишний вес и ментальное состояние мужчины перед зачатием, могут серьезно отразиться на исходе беременности и долгосрочном благополучии детей.

Исследователи подчеркивают, что отцы вносят фундаментальный вклад в здоровье будущих поколений. Однако их состояние до зачатия по-прежнему остается второстепенным вопросом в науке и медицине.

Профессор андрологии из Манчестерского университета Аллан Пейси отметил, что роль мужчины в этом процессе до сих пор становится сюрпризом для многих.

«Мы давно знали, что аспекты здоровья и образа жизни отца могут влиять на благополучие любых рожденных детей, однако это не получило должного признания в политике здравоохранения и в обществе в целом», — отметил он.

В обзоре приводятся данные о том, что употребление алкоголя отцом перед зачатием коррелирует с повышенным риском врожденных дефектов. При этом, курение способно изменить сперму таким образом, что это негативно отразится на развитии плода.

Кроме биологического вклада, ученые выделили психологический аспект. Активное участие отца и его поддержка помогают матерям легче переносить беременность и придерживаться здоровых привычек.

Напротив, депрессивные симптомы у мужчин повышают риск возникновения аналогичных проблем у их детей в будущем. Авторы работы настаивают на необходимости улучшения доступа к медицинской помощи для молодых людей и проведении образовательных программ по вопросам прегравидарной подготовки.

По их мнению, фокус только на материнском здоровье перекладывает всю ответственность за будущее ребенка на женщину. Это является несправедливым и научно необоснованным подходом в современной репродуктологии.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Успел только назвать номер мамы: в Самаре погиб восьмилетний мальчик
15:40
Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией и посмеялся
15:40
Собянин: развитие пищевой отрасли является одним из приоритетов Москвы
15:37
Живые эффекты: у Лолиты вышел новый клип «Красная шапочка»
15:32
В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи «квадратов»
15:25
Альфа-звезды едут «флексить»: тур «ТопФеста» охватит 15 городов России

Сейчас читают

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео