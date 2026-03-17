Травма на уроке музыки: в подмосковном детсаду девочке сломали палец

Девочке сломали палец на уроке музыки в подмосковном детсаду

В подмосковном Наро-Фоминске воспитаннице детского сада сломали палец во время музыкального занятия. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в момент, когда ребенок занимался на фортепиано под присмотром учителя. Согласно информации, предоставленной родителями пострадавшей, преподаватель музыки резко захлопнула тяжелую крышку инструмента.

При этом женщина не убедилась в том, что девочка успела убрать руки с клавиш. В результате удара ребенок получил серьезную травму.

Родители были вынуждены обратиться за помощью к региональному омбудсмену, чтобы добиться справедливости и привлечь сотрудников учреждения к ответственности за халатность.

Проведенная по факту обращения проверка полностью подтвердила версию семьи пострадавшей. Прокуратура выявила нарушения в организации работы учреждения.

По итогам разбирательства руководителю детского сада направили официальное представление. В документе содержится требование в кратчайшие сроки устранить все выявленные недочеты, а также применить дисциплинарные меры в отношении виновных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.