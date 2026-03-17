«Это ее проблемы»: Илья Авербух резко ответил на обвинения Иды Галич в конфликте

Илья Авербух опроверг наличие конфликта с Идой Галич на съемках ледового шоу

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух прокомментировал заявление блогера Иды Галич о якобы произошедшем между ними конфликте, из-за которого она не приняла участие в проекте «Ледниковый период». Об этом он рассказал в беседе с изданием Sport24.

По словам хореографа, никаких разногласий между ним и инфлюенсером не было.

К тому же Авербух заявил, что он не знает, о каком конфликте идет речь. Он подчеркнул, что лично он не испытывал никаких проблем в общении с блогером. При этом мужчина выразил недоумение, почему эту тему подняли именно в сейчас. Авербух предположил, что это может быть связано с успешностью текущего сезона шоу.

«Я не знаю ни о каком конфликте с Идой Галич и не знаю, о чем она говорит. Это ее проблемы. Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила. Видимо, на успехе этого сезона», — пояснил Илья Авербух.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Ида Галич рассказала, что готовилась к участию в популярном телепроекте около двух месяцев, однако в итоге отказалась выходить на лед.

По ее словам, причиной стал серьезный конфликт с постановщиком, из-за которого им не удалось наладить рабочие отношения. Телеведущая утверждала, что общение с Авербухом оказалось напряженным и сопровождалось грубостью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.