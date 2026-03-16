«Сквозь зубы разговариваем»: Ида Галич рассказала о ссоре с Ильей Авербухом

Ида Галич: с Ильей Авербухом разговариваем сквозь зубы

Телеведущая Ида Галич рассказала о конфликте с постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом, из-за которого она не попала в шоу «Ледниковый период», хотя готовилась к нему два месяца. Об этом Галич сообщила в новом выпуске своего проекта «Герои».

По словам ведущей, она должна была стать участницей популярного ледового шоу, но в последний момент отказалась от выхода на лед.

«Меня позвали в шоу (на федеральном канале — Прим.ред.). Я та спортсменка–звезда, которая два месяца тренировалась, но не вышла на лед, потому что сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем. Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю», — призналась Галич.

Она подчеркнула, что потратила два месяца на тренировки и ей очень нравилось кататься, однако отношения с постановщиком не заладились категорически.

«Именно по отношениям у нас не сложилось ни-че-го. Если мягко говорить», — добавила телеведущая.

