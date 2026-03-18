Средства от пасхального тиража лотереи помогли детям со спиной бифида

Часть средств, которые были собраны в ходе благотворительного пасхального тиража «Русского лото» в 2025 году, были направлены православной службе помощи «Милосердие» на благие дела. В том числе на эти средства поддержку получили десять семьей фонда «Спина бифида», которые ожидали рождения детей с тяжелым пороком развития позвоночника и спинного мозга.

Спина бифида — тяжелый врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга, который формируется у ребенка в утробе матери и приводит к развитию тяжелой формы инвалидности. Порок можно обнаружить на ранних сроках беременности и прооперировать ребенка в утробе матери. Так ребенок в будущем может избежать серьезных осложнений, но проводятся эти операции только до 26-й недели беременности.

Операции бесплатны по квоте ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь), но их проводят в медучреждениях Москвы, и семьям из других регионов приходится нести расходы на дорогу и аренду жилья. На церковной платформе «Поможем» mirom.help был запущен сбор средств на помощь десяти таким семьям. Закрыть его помогла часть средств, переданная службе помощи «Милосердие» по итогам пасхального тиража «Русского лото»-2025.

Основатель фонда «Спина бифида» Инна Инюшкина отметила, что благодаря участникам пасхального тиража «у семей появился шанс победить самые страшные последствия этого диагноза».

Всего за три года проведения пасхальных лотерейных тиражей было поддержано более 200 благотворительных проектов, сообщила Оксана Тубман, директор по спонсорству и КСО многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото». В этом году состоится уже четвертый благотворительный пасхальный тираж, часть средств от которого снова будет направлена на благотворительность.

