«Свободно общаться»: у мессенджера MAX появилась англоязычная версия

У мессенджера MAX появилась англоязычная версия

Об этом сообщила пресс-служба приложения.

«Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России в МАХ», — проинформировали представители платформы.

Сменить язык интерфейса пользователям, чьи смартфоны работают на платформе Android, можно внутри самого мессенджера. Для этого необходимо зайти в раздел «Язык приложения».

А вот для пользователей операционной системы iOS нужно будет поменять язык в настройках самого гаджета.

Английский стал доступен в новой версии MAX, поэтому в любом случае необходимо обновить приложение, прежде чем менять настройки.

Известно, что на середину марта 2026 года в этом мессенджере зарегистрировались более 100 миллионов пользователей. При этом 4,6 миллиона — иностранные граждане. Регистрация в MAX доступна жителям более 40 стран в разных частях света.

Чтобы начать общение с человеком, находящимся за границей, нужно, чтобы у обоих пользователей были номера друг друга в контактах. Либо житель России может оправить ссылку-приглашение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, пользователи MAX теперь могут создать Цифровой ID. Это аналог бумажных документов, который доступен прямо в профиле платформы. Он представлен в виде динамического QR-кода, который может подтвердить возраст, статус студента, инвалида, пенсионера или многодетного родителя.

