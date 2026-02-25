Цифровой ID в MAX: теперь документы всегда под рукой

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Достаточно обновить приложение и дать согласие на Госуслугах — и QR-код с подтверждением возраста, статуса студента или многодетного родителя готов.

Как получить цифровой ID

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пользователи MAX теперь могут создать Цифровой ID — аналог бумажных документов, доступный прямо в профиле мессенджера. Это динамический QR-код, который подтверждает статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, инвалида или многодетного родителя. Код обновляется каждые 30 секунд, защищен от скриншотов, а доступ к нему открывается только по биометрии владельца.

Для создания ID достаточно обновить приложение, зайти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать «Добавить документы» и подтвердить согласие на Госуслугах. Сервис доступен всем совершеннолетним гражданам России.

Технологию уже внедрили Ozon, а также более 70 тысяч магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл», «Лента», «АШАН» и другие. На кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код, чтобы подтвердить возраст при покупке товаров 18+.

С марта в пилотном режиме в «Пятерочке» и «Перекрестке» можно будет подтверждать статус пенсионера для получения скидки прямо через MAX.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

16:44
Выплаты вырастут: в Госдуме раскрыли размер пенсий с 1 апреля
16:36
Цифровой ID в MAX: теперь документы всегда под рукой
16:32
Приоритеты года: поддержка семей — ключевое направление работы правительства
16:22
Стали известны дата и место похорон Ирины Шевчук
16:16
Третий раунд переговоров США и Ирана состоится 26 февраля в Женеве
16:10
В Японии прошел первый демонстрационный полет беспилотной машины

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео