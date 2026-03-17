«Это будет красиво»: «Мисс Россия — 2024» высказалась о работе с Киркоровым

Валентина Алексеева отказалась раскрывать подробности совместной работы с певцом.

Мисс Россия — 2024 Алексеева снимется в проекте Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» и обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева сообщила о предстоящем сотрудничестве с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Информацию об этом передает Lenta.ru.

Филипп Киркоров выступил членом жюри нового международного конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2026». После объявления победительницы певец отметил привлекательность Алексеевой и предложил ей принять участие в съемках своего видеоклипа.

«Я не знаю, из какого она города… Чебоксары? Придется ехать за ней в Чебоксары и делать ей предложение… творческое. Думаю, она не откажется», — уточнил Киркоров.

Корреспондент издания попытался уточнить подробности участия девушки в проекте, однако Алексеева предпочла не раскрывать детали.

«Скажу одно: все увидите в будущем, и это будет красиво!» — высказалась Алексеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Валентина Алексеева высказалась о ситуации с ограничениями на конкурсе «Мисс Вселенная». По ее словам, участие в этом проекте резко отличалось от опыта на «Мисс БРИКС».

Алексеева отметила, что из-за российского гражданства столкнулась с проявлениями «культуры отмены», из-за чего ее участие в ряде мероприятий оказалось существенно ограничено.

