Режиссер Сарик Андреасян начал съемки фильма о фигуристе Романе Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян сообщил о старте съемок художественного фильма о заслуженном мастере спорта России, двукратном чемпионе мира, фигуристе Романе Костомарове. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Картина получила название «Костомаров». По словам режиссера, для его кинокомпании этот проект станет особенным. Андреасян отметил, что фильм расскажет не только о спортивных достижениях спортсмена, но и о драматичной человеческой истории — испытаниях, борьбе и возвращении к полноценной жизни.

Создатели намерены сосредоточиться на теме силы духа и преодоления. Сам Костомаров принимает участие в работе над проектом. Команда, как подчеркнул режиссер, стремится показать эту историю максимально честно и аккуратно, без приукрашивания, а участие спортсмена поможет сохранить подлинность и глубину происходящего.

«Наша задача — рассказать эту историю честно и бережно, без прикрас, сохранив ее силу и подлинность. Для нас принципиально важно, что сам Роман принимает участие в создании фильма — это добавляет проекту глубины и настоящей правды», — подчеркнул режиссер.

Романа Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в ледовом шоу на открытом воздухе в январе 2023 года. У него диагностировали тяжелую пневмонию, из-за чего он оказался в реанимации и находился на искусственной вентиляции легких.

Позднее фигурист проходил лечение в больнице в Коммунарке. Из-за осложнений врачам пришлось провести частичную ампутацию рук и ног. История восстановления спортсмена получила широкий общественный резонанс и стала символом стойкости и силы воли.

