«Начать можно в любом возрасте»: как бабушки и дедушки стали звёздами соцсетей

То, что новые знания — ключ к успеху в любом возрасте, доказали грандфлюенсеры. На русский это можно перевести как «влиятельные бабушки или дедушки на просторах интернета». И многие из них уже имеют десятки тысяч подписчиков после рассказов о том, как, например, вырастить картошку или сварить компот. В чем секрет популярности уютного контента, расскажет корреспондент «Известий» Александр Орлов.

В перерывах между вязанием и воспитанием внуков они снимают контент для социальных сетей. Серебрянное поколение по популярности в интернете наравне, а где-то и впереди блогеров, рожденных в двухтысячные. В отличие от молодых коллег они зачастую не придумывают сложные сценарии, а показывают свою настоящую жизнь. К примеру, как ухаживают за огородом, закатывают банки на зиму или готовят.

Кулинарные рецепты Арус Галстян набирают миллионы просмотров. Зрителей цепляет не только вид приготовленных блюд, но и то, как подается контент.

— Смотрите, какая красота! Нарисовано! Нарисовано!

В интернете ее знают под ником Аруся Кавказ. Уже несколько лет она ведет свой блог. А количество подписчиков давно перевалило за миллион.

«Все начали фотографироваться со мной. Я ходить не могу два метра. В Ереване ходила так, в Дубае ходила так, в Москву ходила так. В России у нас так. Я поняла, что я стала популярная», — рассказывает блогер Арус Галстян.

В соцсетях таких блогеров называют гранфлюенсерами. За последний год их аудитория выросла почти вдвое. Тренд на обычную жизнь привлекает столько же внимания, сколько притягивают путешествия, дорогие авто и роскошные дома. Именно так популярность пришла и к Инне Сумбаевой, которая работает уборщицей и честно и просто рассказывает аудитории о трудовых буднях.

«Мне интересно было снимать, все такое. Я подумала, а вдруг у меня получится. Когда я сняла свою настоящую, такая, какая она есть, жизнь, многие написали, что действительно им это нужно», — делится блогер Инна Сумбаева.

Блогерство старшему поколению идет лишь на пользу, говорят психологи. Жизнь в «цифровой среде» стирает те самые цифры в паспорте.

«С психологической точки зрения помогает опять же становиться более ближе к молодому поколению и оставаться в состоянии понимания, что происходит в этом мире. К тому же они приближаются к тому, чтобы реализовывать свои какие-то мечты», — объясняет психолог Дарья Дугенцова.

На волне популярности плывут и молодые блогеры, которые не стесняются привлекать своих бабушек и дедушек к съемкам. Зачастую это приносит больший приток аудитории.

— Какие темы и форматы видео вам нравится больше всего снимать?

— Юмор.

— Вот, чтобы вы понимали, самый популярный комментарий под каждым нашим видео: «Какой красавчик! Никита тоже норм»

Аналитики считают, что тренд на гранфлюенсеров сейчас на пике популярности. Блогеров в возрасте можно найти по всему миру. Советы старшего поколения перешли из назидательного вида в понятный для молодежи формат вертикальных видео. Тем самым показывая, что начать что-то новое можно в любом возрасте.

