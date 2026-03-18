Долина подтвердила дату своего концерта в Санкт-Петербурге

Юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге пройдет 15 ноября. Информацию об этом подтвердила сама народная артистка России в общении с журналистами перед международным фестивалем «Триумф джаза», пишет ТАСС.

«Да, конечно. Все в порядке», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе этого года стало известно, что запланированное на конец февраля выступление певицы в Большом концертном зале «Октябрьский» перенесено на осень. По словам ее директора Сергея Пудовкина, это связано с корректировкой гастрольных планов испольнительницы.

Кроме того, организаторы мероприятия заверили зрителей, что приобретенные на февраль билеты остаются действительными для посещения концерта в ноябре.

Ранее Долина рассказала, что смогла преодолеть все сложности, связанные со скандалом вокруг ее квартиры. Она также добавила, что эта история стала для нее испытанием, посланным Богом. Об этом писал 5-tv.ru.

