Долина подтвердила дату своего концерта в Санкт-Петербурге
Причина связана с изменениями гастрольных планов.
Юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге пройдет 15 ноября. Информацию об этом подтвердила сама народная артистка России в общении с журналистами перед международным фестивалем «Триумф джаза», пишет ТАСС.
«Да, конечно. Все в порядке», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.
В январе этого года стало известно, что запланированное на конец февраля выступление певицы в Большом концертном зале «Октябрьский» перенесено на осень. По словам ее директора Сергея Пудовкина, это связано с корректировкой гастрольных планов испольнительницы.
Кроме того, организаторы мероприятия заверили зрителей, что приобретенные на февраль билеты остаются действительными для посещения концерта в ноябре.
Ранее Долина рассказала, что смогла преодолеть все сложности, связанные со скандалом вокруг ее квартиры. Она также добавила, что эта история стала для нее испытанием, посланным Богом. Об этом писал 5-tv.ru.
