Салатику быть: в России снизились цены на огурцы

В России снизились цены на огурцы с начала 2026 года

В российских сетевых магазинах стал заметен спад цен на свежие огурцы. Такая тенденция наблюдается с начала 2026 года. Издание Газета.ру ознакомилась с результатами исследования сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Проанализировав стоимость овоща в разных городах России, выяснилось, что за год огурцы стали дешевле на 3,1%. С начала текущего года цены снизились на 2,4%. Теперь средняя цена килограмма свежих огурцов без учета скидок и акций составляет примерно 285 рублей.

В новостных Telegram-каналах сообщается, что в одной из торговых сетей упаковку огурцов весом 500 граммов можно приобрести всего за 100 рублей. Для многих покупателей остается загадкой волшебное изменение цены на огурцы.

Кроме того, селедку признали самой доступной для россиян рыбой. Помимо нее, в список бюджетных рыб попали скумбрия и треска. Согласно информации ФГУП «Нацрыбресурс», атлантическая сельдь стоит примерно 138 рублей за килограмм.

Тихоокеанская разновидность этой рыбы держится приблизительно в таком же ценовом аспекте — 105 рублей за килограмм. Ценообразование на рыбном рынке зависит от множества факторов.

