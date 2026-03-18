Салатику быть: в России снизились цены на огурцы

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Для многих покупателей остается загадкой волшебное изменение стоимости на любимый овощ.

Сколько теперь стоят огурцы в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России снизились цены на огурцы с начала 2026 года

В российских сетевых магазинах стал заметен спад цен на свежие огурцы. Такая тенденция наблюдается с начала 2026 года. Издание Газета.ру ознакомилась с результатами исследования сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Проанализировав стоимость овоща в разных городах России, выяснилось, что за год огурцы стали дешевле на 3,1%. С начала текущего года цены снизились на 2,4%. Теперь средняя цена килограмма свежих огурцов без учета скидок и акций составляет примерно 285 рублей.

В новостных Telegram-каналах сообщается, что в одной из торговых сетей упаковку огурцов весом 500 граммов можно приобрести всего за 100 рублей. Для многих покупателей остается загадкой волшебное изменение цены на огурцы.

Кроме того, селедку признали самой доступной для россиян рыбой. Помимо нее, в список бюджетных рыб попали скумбрия и треска. Согласно информации ФГУП «Нацрыбресурс», атлантическая сельдь стоит примерно 138 рублей за килограмм.

Тихоокеанская разновидность этой рыбы держится приблизительно в таком же ценовом аспекте — 105 рублей за килограмм. Ценообразование на рыбном рынке зависит от множества факторов.

3:28
«Иттлер против Зелински»: во Франции за пост мэра соревнуются кандидаты с «необычными» фамилиями
3:22
Долина подтвердила дату своего концерта в Санкт-Петербурге
3:12
Салатику быть: в России снизились цены на огурцы
3:00
За счёт работодателя: аллергикам могут дать дополнительные отпуска
2:30
Времени мало: в МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки
2:14
«Угроза для всего мира»: Волочкова об отмене выступлений балерины Захаровой

Сейчас читают

Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане
«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео