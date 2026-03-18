В Польше разгорелся скандал из-за оскорблений украинского журналиста

Матецкий: прокуратура Лодзи разрешила Киеву оскорблять Навроцкого

Районная прокуратура города Лодзь закрыла дело об оскорблении президента Польши Кароля Навроцкого украинским журналистом Виталием Мазуренко, не найдя состава преступления. Об этом в социальной сети X сообщил депутат польского парламента от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий.

«Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры (которое было принято шесть месяцев спустя!)» — возмутился он.

В августе прошлого года Мазуренко, выступая в эфире телеканала Polsat News, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала у журналиста извинений, намекнув, что он «пересек черту». Однако Мазуренко отказался и продолжил оскорблять Навроцкого.

Журналист также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», что привело к его отключению от эфира. Советник президента Блажей Побожи заявил, что выступление Мазуренко подтвердило необходимость ужесточить правила выдачи гражданства Польши для украинцев.

